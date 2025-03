Com o financiamento do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) e Banco Mundial (BM), a ENDE começou a instalar contadores nas residências dos consumidores, em todo território nacional. Segundo o administrador Executivo para Projectos, Engenharia, Obras e Tecnologias de Informação, Isequiel Miguel, o projecto prevê a instalação de um milhão e 270 mil medidores de pré-pagamento de electricidade, em quatro anos, e tem um orçamento avaliado em 211 milhões de USD.

De acordo com o administrador da ENDE, além de serem instalados nas residências principais, os equipamentos de electricidade serão montados também nos anexos dos imóveis. Isequiel Miguel esclarece que cada aparelho tem uma potência definida e requisitada pelo cliente. Pretende-se, com isso, fazer a divisão do consumo e evitar a danificação do equipamento.

