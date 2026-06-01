O jornalista João Armando lança, no dia 11 de Junho, em Luanda, o primeiro livro de "Editoriais do Expansão", uma compilação de editoriais que marcaram o debate da economia e são uma "janela" para o país que Angola foi entre 2019 e 2021.

O livro comporta mais de 260 páginas, compilando 130 editoriais, que, segundo o jornalista e director do Jornal Expansão, João Armando, representam as preocupações que o País viveu, sobretudo na fase da pandemia de Covid-19.

Para quem não conseguiu ler os editoriais no período de 2019-2021, o livro traz os diversos temas debatidos na época, sendo alguns ainda actuais, bem como notas do autor sobre as datas da elaboração dos textos e as circunstâncias que os motivaram.

Tudo, acrescenta o autor, para que se perceba qual era o enquadramento e os assuntos que estavam "em cima da mesa".

Enquanto director de um jornal económico nem sempre é fácil chegar a um público mais vasto que aquele que é normalmente consumidor de notícias do mundo da economia e da finança, mas esse esforço é feito e está patente, aponta João Armando, nesta compilação de editoriais.

De acordo com o jornalista, os editoriais do Jornal Expansão têm procurado agregar ideias que permitam ajudar os decisores políticos nas áreas mais próximas do húmus do Expansão a fazerem as melhores escolhas.

E disso tem alguns exemplos conseguidos como o do editorial que foi feito sobre a "Diversificação Económica", porque, após a divulgação do artigo, foram constatadas alterações em alguns conceitos a nível do País.

Isso vê-se ainda numa maior transparência nas contas do Estado, com editoriais que retratam e incidem sobre essa problemática.

Outro exemplo concreto foi o de um editorial fortemente crítico à forma como o Estado comunica(va) com as pessoas, e, actualmente, o Governo já disponibiliza relatórios e outros materiais para consultas dos jornalistas que são os melhores intermediários da informação entre governantes e governados.

Falando do artigo que mais impacto teve, o director do Jornal Expansão coloca no top aquele que teve como título "Óculos Bajulex", que expressa a visão que a sociedade tem sobre comunicação social pública que vive a "bajular" e acaba por perder credibilidade, deixando de poder cumprir até essa "missão".

João Armando revelou ainda ao Novo Jornal que está agendado para o fim deste ano e o princípio do próximo ano a 2ª edição dos "Editoriais de Expansão", que vai de 2022 a 2024, e a 3ª edição do livro que vai reunir as opiniões de 2025-2027, está prevista para 2028.

A cerimónia de apresentação terá lugar na quinta-feira, 11, e vai ser realizada no Memorial Agostinho Neto, junto à zona da Praia do Bispo, a partir das 17:00.