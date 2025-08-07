Angola recuperou os 200 milhões de dólares em garantias que teve de depositar junto do JPMorgan em Abril.

A notícia é avançada pela agência Reuters, que recebeu a informação do Ministério das Finanças angolano.

Em declaração à agência de notícias, o Ministério das Finanças refere que "a melhoria do preço dos Eurobonds de Angola tem um impacto positivo, permitindo que o valor pago em cumprimento da chamada de margem seja devolvido ao Estado. Este reembolso já ocorreu em Maio".

Em Dezembro do ano passado, Angola pediu um empréstimo à JPMorgan de mil milhões de dólares, com um prazo de um ano, sob a forma de swap de retorno total, suportado por 1,9 mil milhões de dólares em títulos do Governo.

No início de Abril, o JPMorgan exigiu garantias adicionais a Angola, depois da queda do preço do petróleo à boleia das tarifas do Presidente norte-americano Donald Trump, o que acabou por afectar o valor dos títulos angolanos fornecidos como caução.

Segundo a Reuters, o preço do título colateral para o empréstimo do JPMorgan caiu de 100 cêntimos de dólar no final de Março para um mínimo de 86 cêntimos durante a liquidação no início de Abril, quando a chamada de margem foi accionada, antes de recuperar para os níveis de Março.