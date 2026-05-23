Programa de Transferências Sociais Monetárias (TSM) já alcança os 14 municípios que compõem a Lunda-Sul, nomeadamente Saurimo, Cassengo, Muangueji, Cacolo, Alto Chicapa, Xassengue, Dala, Luma Cassai, Cazage, Muconda, Cassai Sul, Murieji, Chiluagem e Sombo.

Mais de 37 mil famílias na província da Lunda-Sul beneficiaram de pagamentos no âmbito do Programa Kwenda, uma iniciativa do Executivo angolano criada para apoiar lares em situação de pobreza e vulnerabilidade social, através de transferências monetárias directas e inclusão produtiva.

A informação foi prestada pelo director nacional do Instituto de Desenvolvimento Local (FAS), Belarmino Jelembi, durante o lançamento da segunda fase do programa na província, acto que reuniu autoridades governamentais, líderes comunitários e beneficiários.

Segundo o responsável, o programa de Transferências Sociais Monetárias (TSM) já alcança 14 municípios da Lunda-Sul, nomeadamente Saurimo, Cassengo, Muangueji, Cacolo, Alto Chicapa, Xassengue, Dala, Luma Cassai, Cazage, Muconda, Cassai Sul, Murieji, Chiluagem e Sombo.

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