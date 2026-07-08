A Lobito Atlantic Railway (LAR), concessionária responsável pelo desenvolvimento do Corredor do Lobito, assegurou um pacote financeiro de 753 milhões de dólares para modernização de 1.300 quilómetros da linha férrea que liga o Porto do Lobito, na província de Benguela, à fronteira da República Democrática do Congo (RDC)

Este pacote financeiro agrega 553 milhões de dólares emprestados pelo U.S International Development Finance Corporation (DFC) e 200 milhões USD pelo Development Bank of Southern Africa (BSA).

O Ministério dos Transportes avançou em comunicado que "o fecho financeiro agora concluído materializa os acordos celebrados em Washington, em Dezembro de 2025, e representa mais um passo na concretização da visão estratégica do executivo angolano para o desenvolvimento do Corredor do Lobito, consolidando Angola como uma plataforma logística e comercial de referência para a integração económica africana e para o acesso dos mercados regionais às cadeias globais de comércio".

Segundo o MINTRANS, "as intervenções previstas deverão aumentar a capacidade de transporte do corredor em cerca de dez vezes, para aproximadamente 4,6 milhões de toneladas por ano, contribuindo igualmente para uma redução estimada de 30% nos custos logísticos associados ao transporte de mercadorias e matérias-primas estratégicas".

O ministro dos Transportes, Ricardo Viegas D" Abreu, citado no comunicado, afirma que "o fecho financeiro deste projecto confirma a solidez da visão estratégica do executivo para o Corredor do Lobito e a confiança dos parceiros internacionais no potencial transformador das infra-estruturas angolanas".

"Angola afirma-se, cada vez mais, como uma plataforma logística incontornável para a integração económica, a facilitação do comércio e o desenvolvimento sustentável da região", declara o ministro no comunicado, acrescentando que "o Corredor do Lobito constitui hoje um activo estratégico nacional e continental, capaz de aproximar economias, gerar oportunidades de investimento, promover a industrialização e reforçar o posicionamento de Angola como porta atlântica privilegiada para os mercados da África Central e austral".

"Considerado uma das mais relevantes infraestruturas transfronteiriças atualmente em desenvolvimento no continente africano, o Corredor do Lobito reforçará a conectividade regional, potenciará as cadeias de valor ligadas aos sectores mineiro, agrícola e industrial e contribuirá para a criação de emprego, a transferência de conhecimento e a dinamização das economias locais", lê-se igualmente no comunicado.

O financiamento de 753 milhões de dólares é assegurado pela US International Development Finance Corporation (DFC) em 553 milhões de dólares e pelo Bando de Desenvolvimento da África do Sul (DBSA, na sigla inglesa), em 200 milhões de dólares, à Lobito Atlantic Railway (LAR), concessionária responsável pela exploração da linha ferroviária.

Esta operação é a primeira transacção entre Angola e a DFC e, simultaneamente, o maior financiamento alguma vez concedido por esta instituição financeira de desenvolvimento em África neste sector.

"Esta assinatura é um sinal claro de confiança internacional em Angola e na nossa capacidade de estruturar e executar projectos complexos, com rigor, transparência e padrões de governação de classe mundial", sublinhou o ministro dos Transportes, Ricardo Viegas D"Abreu, em Dezembro de 2025.

"A África Central é rica em recursos chave essenciais para as indústrias americanas, nomeadamente em matérias-primas estratégicas para os sectores da tecnologia e da defesa", justificou a agência americana de financiamento ao desenvolvimento (DFC) no ano passado, por altura da assinatura do acordo.