A Empresa Nacional de Comercialização de Diamantes de Angola (Sodiam) arrecadou cerca de 25,8 milhões de dólares, no 16.º leilão de diamantes brutos, valor 22,97% acima do esperado, anunciou a empresa.

Segundo um comunicado da Sodiam, foram licitadas 74 pedras especiais de diamantes brutos, produzidas por várias sociedades mineiras, incluindo Furi, Somiluana, Cuilo Kwennda, Lulo, Kaixepa, Chitotolo, Mussende, Catoca e Luele.

No total, foram vendidos 2.560,17 quilates, com as propostas submetidas por via electrónica através da plataforma online utilizada para este tipo de leilões, após sessões de avaliação realizadas entre 23 de Fevereiro e 04 de Março nas instalações da Sodiam, em Luanda.

Participaram no leilão 42 empresas, entre as 423 registadas, representando algumas das principais praças e centros mundiais de comercialização de diamantes.

De acordo com o administrador executivo da Sodiam, José Silva, em representação do presidente do conselho de administração, "o mercado registou uma tendência positiva em termos de preços", o que reflecte "uma melhoria na procura por determinadas categorias de diamantes brutos".

As sociedades mineiras participantes manifestaram satisfação com o resultado e com a evolução do mercado, acrescentando a Sodiam que continuará a promover regularmente este tipo de leilões para acompanhar a tendência de valorização dos preços no sector.

Durante os últimos minutos do processo de licitação, registou-se um congestionamento momentâneo no acesso à plataforma electrónica devido à elevada adesão de compradores, lê-se no comunicado.

A Sodiam, fundada em 1999, é a empresa estatal responsável pela comercialização e exportação de toda a produção de diamantes de Angola, proveniente de 27 operações mineiras kimberlíticas e aluvionares.