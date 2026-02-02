A principal estrada do famoso Mercado do Kikolo, no município de Cacuaco, em Luanda, está encerrada há mais de um mês, deixando os clientes incrédulos e com dificuldades de acesso, devido às obras de reabilitação na Rua da Kianda, que apenas ficam concluídas no mês de Setembro, verificou o Novo Jornal.

O encerramento da principal entrada do mercado está a criar transtornos aos comerciantes e clientes que têm de procurar ruas alternativas para aceder ao interior do mercado, sob forte risco de assaltos.

A onda de criminalidade nas ruas adjacentes ao mercado é apontada pelos clientes e vendedores como sendo a grande preocupação, aliada à falta de condições de saneamento.

As obras de reabilitação da Rua da Kianda, que liga os municípios de Cacuaco, Cazenga e Hoji-Ya-Henda, estão numa execução física de cerca de 40 por cento, muito longe do seu final, que só deverá ocorrer no mês de Setembro, segundo informou aos jornalistas, na semana passada, o governador provincial de Luanda, Luís Nunes.

Moradores de bairro do Kikolo e arredores, assim como clientes e comerciantes, queixam-se do facto de as autoridades não terem passado qualquer informação das ruas seguras e de fácil acesso ao mercado.

Frederica Tomás, Konga Damião e Dikizeku Nsilulo são comerciantes do mercado e contaram ao Novo Jornal que têm sofrido assaltos constantes nas ruas onde passam para aceder ao interior do mercado, por conta do encerramento da entrada principal.

Clientes e vendedores reconhecem que a entrada está fechada devido às obras na rotunda da Kianda, mas não entendem por que razão as zonas laterais de acesso, que têm espaço para circular, estãa também fechadas.

Quem tenta chegar ao Mercado do Kikolo pela Avenida Ngola Kiluanji fica com a ideia de que o mercado não está aberto ao público, facto que está a levar muitos a desistirem de aceder.

Alguns clientes dizem-se surpreendidos com o encerramento da principal entrada do mercado e preferem não procurar por ruas alternativas por questões de segurança. Já os comerciantes dizem que a situação ficaria melhor se as autoridades permitissem que as zonas de passagem laterais continuassem abertas, para evitar que o mercado fique "às moscas".

"Ainda que com restrições, deixavam as pessoas passar para aceder ao interior do mercado", defendem os vendedores.

Sobre o assunto, o Novo Jornal questionou o administrador municipal de Cacuaco, Fernando João, tendo este responsável pedido apenas paciência aos munícipes, vendedores e clientes, assegurado que o encerramento é mesmo por conta das obras.

Segundo Fernando João, as obras trazem benfeitorias, "mas é preciso que as pessoas tenham paciência".

Conforme o administrador, assim que o pavimento da principal entrada estiver pronto, será aberto o acesso ao mercado, mas não avançou datas.

O governador provincial de Luanda, Luís Nunes, que visitou na semana passada as obras da reabilitação da Rua da Kianda, que vai ganhar uma estrada de betão, assegurou que a sua conclusão está prevista, à partida, para o mês de Setembro.