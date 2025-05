A ministra das Finanças deu ordens para a abertura de um concurso público, que vale 338 mil milhões de kwanzas (366 mil dólares), para a realização de obras de adequação no Edifício da extinta Sociedade de Desenvolvimento de Perímetros Irrigados (SOPIR), no Talatona, para a acomodação do Instituto Nacional de Luta Anti-Drogas.

No documento consultado pelo Novo Jornal, a ministra Vera Daves cria igualmente uma comissão de avaliação para a condução do procedimento, que se extingue com a aprovação do relatório final do concurso para o qual é criada.

Vera Daves delega poderes à directora nacional do património do Estado para a prática de todos os actos subsequentes e necessários à eficiente condução do concurso, incluindo a decisão de adjudicação e celebração do contrato.