A venda de divisas no mercado informal e outras actividades financeiras ilícitas, com impacto no sistema financeiro nacional, têm os dias contados, segundo o Ministério do Interior (MININT) e, para esse combate, as polícias aliaram-se ao Banco Central, para dar novo vigor a essa luta, especialmente nos aspectos legais.

Os órgãos policiais vão adoptar medidas mais contundentes para travar estas práticas com a ajuda de um protocolo assinado agora entre o Ministério do Interior e o banco Nacional de Angola (BNA) que visa desincentivar o exercício destas actividades.

Para o efeito, o Ministério do Interior e o BNA assinaram um protocolo de cooperação no âmbito das acções de intercâmbio institucional, visando o combate aos crimes económicos, ao cibercrime e à venda ilegal de divisas.

O protocolo foi assinado esta segunda-feira, 03, pelo ministro do Interior, Manuel Homem, e pelo governador do BNA, Manuel Tiago Dias.

Segundo Manuel Homem, apenas com acções conjuntas será possível combater os crimes económicos que ameaçam o sistema financeiro nacional.

O ministro adiantou que, em resposta a estas práticas, o Serviço de Investigação Criminal (SIC) e a Polícia Nacional vão desencadear acções mais contundentes, com o objectivo de desincentivar a actividade ilegal de venda de divisas e eliminar os locais utilizados para o seu exercício.

Por sua vez, o governador do BNA, Manuel Tiago Dias, afirmou que esta cooperação visa reforçar a capacidade de resposta do Estado perante fenómenos que afectam a economia angolana e comprometem a credibilidade do sistema financeiro.

Manuel Tiago Dias sustentou que os desafios que se colocam à segurança económica e financeira exigem respostas cada vez mais coordenadas e integradas entre as instituições públicas.

Uma das medidas em concreto é que a polícia passa a contar com a "assessoria" legal do BNA para lidar com as especificidades de práticas como o câmbio paralelo, entre outras ferramentas agora desenhadas neste entendimento entre o Banco Central e o MININT.

Para melhor combater este tipo de ilegalidade, as duas instituições não ignoram que a fonte do problema a combater, no que diz respeito especificamente ao câmbio paralelo, é a escassez de divisas no sistema financeiro nacional que leva a que, por exemplo, elementos ligados ao sector bancário comercial estejam identificados como os fornecedores da moeda estrangeira que chega ao mercado informal.