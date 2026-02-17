O Presidente da República autorizou, por ajuste directo, a despesa de 74,3 mil milhões de kwanzas (cerca de 80 milhões USD) para a requalificação profunda da arquitectura tecnológica do Ministério da Indústria e Comércio.

O objectivo, segundo o despacho presidencial, é a "edificação de um ecossistema digital moderno, resiliente e interoperável, alinhado com os princípios da boa governação, da transparência, da prestação eficiente de serviços públicos e da protecção de dados".

A escolha do procedimento de contratação simplificada, pelo critério material, é por motivo de aptidão técnica, de acordo com o documento assinado pelo Chefe de Estado.

Aos 74,3 mil milhões de kwanzas juntam-se e1,7 mil milhões kz para os serviços de fiscalização técnica especializada associada à execução do projecto de infra-estruturação e modernização da rede informática do Ministério da Indústria e Comércio.

O Chefe de Estado delega no ministro da Indústria e Comércio a competência, com a faculdade de subdelegar, para a aprovação das peças do procedimento, bem como para a verificação da validade e legalidade de todos os actos praticados, incluindo a celebração e a assinatura dos contratos.