Empresa pública que tratava da importação de material de apoio à indústria pesqueira, em Luanda, continua com o Grupo Boavida. Venda foi chancelada na era de Vitória de Barros Neto, mas a ocupação, quando vários trabalhadores foram forçados a abandonar o espaço, ocorreu com Carmen do Sacramento Neto ao leme das Pescas e Recursos Marinhos.

João Marcos, em Benguela

Na primeira reacção às denúncias sobre um pelouro a saque, a ministra das Pescas e Recursos Marinhos, Carmen do Sacramento, confirma que está em curso uma acção judicial para a recuperação das instalações da Empresa Nacional de Abastecimento Técnico e Material para Indústria Pesqueira (ENATIP), agora sob gestão da Noah Construções, e realça que um "mal-entendido" pode ser o foco do problema que preocupa quase 80 funcionários.

No arranque de uma visita de trabalho a Benguela, segunda-feira, 18, a governante abordou ao pormenor o não menos polémico uso de lonas plásticas na produção de sal, também pela primeira vez, antes de ter analisado, em resposta ao NJ, o futuro das empresas públicas do seu sector.

"Está em fórum judicial o assunto, mas não fomos nós que vendemos a ENATIP ... até não há nada de venda. Houve, se calhar, um mal-entendido", argumentou a ministra, ao garantir que "já estamos a cuidar da reposição do património do Estado"

