Dezenas de empresas fecharam as portas, outras, sufocadas pela crise financeira, demitiram centenas de colaboradores. A dívida a instituições que entre 2008 e 2012 prestaram serviços ao Estado está acima de um bilião e 900 milhões de kwanzas.

Mais de um bilião e 900 milhões de kwanzas é o valor aproximado da dívida pública de mais de 30 empresas que, no período entre 2008 e 2012, prestaram diferentes serviços ao Estado na província de Malanje, confirmou o presidente da Câmara Agro-Industrial local, José Manuel.

O empresário afirma que o montante certificado pelas autoridades não foi saldado até à presente data por carecer de autorização do Presidente da República, João Lourenço.

Conforme o responsável, à margem da cota inicial estão outras dívidas contraídas de 2013 a 2018, mas ainda não certificadas e validadas, desconhecendo-se o valor global das mesmas, apesar de os empresários anexarem os comprovativos, alguns dos quais validados, aos processos entregues ao Ministério das Finanças, que transferiu para a Inspecção-Geral da Administração do Estado (IGAE).

Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, pagável no Multicaixa. Siga o link: https://reader.novavaga.co.ao/