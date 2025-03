Funcionários da Movicel dizem estar há 11 meses sem ordenados e, no dia 28 de Fevereiro, foram forçados a suspender a relação jurídico-laboral com a operadora. O jornal tentou ouvir o MAPTSS e a operadora, mas sem sucesso. Entretanto, numa carta enviada aos trabalhadores, a empresa justifica que tal facto deve-se às "grandes" dificuldades financeiras que a empresa atravessa.

Ao contrário do lema da operadora, "Movicel Vamos Longe", ao que tudo indica, a segunda empresa de telefonia móvel do País já não vai "a lado nenhum", por se "afundar", nos últimos tempos, numa onda de encerramento de agências e na retirada dos equipamentos, salários atrasados, além da suspensão da relação jurídico-laboral dos funcionários no dia 28 de Fevereiro sem tempo determinado para volta.

Numa carta a que o Novo Jornal teve acesso, intitulada "suspensão da relação jurídico-laboral", a Movicel justifica que a suspensão dos contratos se deve às "grandes" dificuldades financeiras para fazer face às despesas para a manutenção e continuidade dos serviços prestados ao público.

"A situação se agudiza com o encerramento de diversas lojas, o que provocou uma diminuição abrupta das nossas receitas e a Movicel tem estado a ressentir os efeitos deste facto com uma redução significativa de clientes e com um forte impacto na nossa tesouraria", lê-se.

Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, pagável no Multicaixa. Siga o link: https://reader.novavaga.co.ao/