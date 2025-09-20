Director-geral do Serviço Nacional de Fiscalização responsabilizado em casos que conformam impunidade, com demissões de inspectores pelo meio. Contratos públicos para fornecimento de combustível e reparação de navio também geram suspeições.

Despedimentos de instrutores do Ministério das Pescas e Recursos Marinhos, um mês depois de terem autuado seis embarcações industriais por transgressão à legislação pesqueira, são apontados como sinais de corrupção em processos de multas avaliadas em 618 milhões de kwanzas, com o director-geral do Serviço Nacional de Fiscalização Pesqueira e Aquicultura (SNFPA), António Jaime, no epicentro das suspeições.

O Novo Jornal extraiu esta denúncia de uma petição para a exoneração de António Francisco, endereçada à Casa Civil da Presidência da República e órgãos judiciais por quadros do sector, que relatam ainda o que chamam de incumprimento de normas da contratação pública.

Os funcionários apresentaram os autos ao Departamento de Instrução Processual (DIP), de onde seguiram, em obediência à tramitação relativa a transgressões à legislação pesqueira, para o SNFPA.

Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, pagável no Multicaixa. Siga o link: https://reader.novavaga.co.ao/