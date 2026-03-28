Resultado líquido da companhia subiu 22%, para 13,3 mil milhões de kwanzas. O retorno sobre capitais próprios ficou em 32%, acima da rentabilidade dos instrumentos financeiros alternativos disponíveis no mercado angolano e a margem de solvência de 257%.

A seguradora Nossa fechou o ano de 2025 como o seu melhor ano de sempre, com 116,1 mil milhões de kwanzas em prémios brutos emitidos, 21% de quota de mercado e 315.275 apólices activas revela o balanço da seguradora divulgada nesta quinta-feira, em Luanda.

Segundo o balanço pela primeira vez na história do sector segurador privado angolano, uma companhia ultrapassa a barreira dos 100 mil milhões Kz, tendo obtido o crescimento de 49% impulsionado pela concretização de negócios corporativos e por uma alteração do mix de negócio, com o segmento de particulares a duplicar o seu peso (de 9% para 18%).

"Esta evolução reflecte a aposta estratégica neste segmento, sustentada pelo investimento em canais digitais e no canal directo e pelo lançamento de soluções acessíveis, como o Saúde Mwangolé, o Vida Fixe e o Amparo Familiar", indica o relatório.

Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, pagável no Multicaixa. Siga o link: https://reader.novavaga.co.ao/