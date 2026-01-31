O Aeroporto Internacional da Catumbela, situado na província de Benguela, foi inaugurado em Agosto de 2012, ainda sem as concessões no Corredor do Lobito, como um factor de integração económica, mas continua longe da participação no processo que visa aprofundar a cooperação entre os Estados-membros da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral (SADC).
Se existem, naquele que é o maior Corredor Económico do País, movimentações nos serviços ferroviários e logística e nos terminais portuários, salta à vista, paradoxalmente, uma infra-estrutura aeroportuária muito aquém das suas capacidades operacionais.
A certificação internacional foi selada em finais de 2024, pouco antes de ter recebido a aeronave - Air Force One - que transportou o ex-Presidente norte-americano, Joe Biden, no que se pensou ser o início do percurso rumo à rentabilização do Aeroporto Internacional Paulo Teixeira Jorge.
Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, pagável no Multicaixa. Siga o link: https://reader.novavaga.co.ao/