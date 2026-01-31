Aeroporto Paulo Teixeira Jorge, designação que homenageia um nacionalista das Relações Exteriores, no Governo e no partido no poder, está reduzido à ligação Luanda/Benguela, pela companhia de bandeira, e a serviços de transportação de delegações ministeriais. Analistas dizem que está afastado do ritmo das outras infra-estruturas do Corredor do Lobito, sem condições, por isso e muito mais, para o retorno do investimento superior aos USD 270 milhões. Operador privado propõe gestão "agressiva", dentro de uma iniciativa que contempla também o Aeroporto 4 de Fevereiro.

O Aeroporto Internacional da Catumbela, situado na província de Benguela, foi inaugurado em Agosto de 2012, ainda sem as concessões no Corredor do Lobito, como um factor de integração económica, mas continua longe da participação no processo que visa aprofundar a cooperação entre os Estados-membros da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral (SADC).

Se existem, naquele que é o maior Corredor Económico do País, movimentações nos serviços ferroviários e logística e nos terminais portuários, salta à vista, paradoxalmente, uma infra-estrutura aeroportuária muito aquém das suas capacidades operacionais.

A certificação internacional foi selada em finais de 2024, pouco antes de ter recebido a aeronave - Air Force One - que transportou o ex-Presidente norte-americano, Joe Biden, no que se pensou ser o início do percurso rumo à rentabilização do Aeroporto Internacional Paulo Teixeira Jorge.

Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, pagável no Multicaixa. Siga o link: https://reader.novavaga.co.ao/