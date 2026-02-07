Na apresentação do plano para a asfaltagem de vias no bairro da Graça, em Novembro de 2025, Nunes Júnior apontava para sete meses de execução, sublinhando que as condições técnicas e orçamentais não deixavam margem para interrupção.

Continuam condicionados à disponibilidade financeira, e sem previsões de arranque, os projectos apresentados pelo Governo Provincial de Benguela em 2025, um dos quais a reabilitação de cinco quilómetros de estradas e da rede de drenagem no bairro da Nossa Senhora da Graça, aquele que levanta, hoje, uma série de questionamentos.

Debilidades nos acessos à Graça, arredores da cidade de Benguela, onde se encontram estaleiros, condomínios e um instituto universitário, levam ao aumento do tom da crítica agora que foi apresentado o projecto, mas o passo seguinte, o da consignação da empreitada, exige dinheiro.

Só a partir daí, até em obediência à legislação, o empreiteiro coloca mãos à obra, já com os 15 por cento do pagamento inicial (down payment), conforme levantamentos feitos pelo NJ.

