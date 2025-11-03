A política de ordenamento do território será, segundo o Governo, materializada por quatro programas, com destaque para o de construção, reabilitação, conservação e manutenção de infraestruturas rodoviárias, ao qual destina 1,31 biliões kz, e o de construção, reabilitação, conservação e manutenção dos edifícios públicos e equipamentos sociais, com uma dotação de 289,83 mil milhões kz.
Para a política de educação, juventude, emprego e inovação o Governo alocou verbas na ordem dos 756 mil milhões de kwanzas, distribuídos por seis programas destinados à expansão do acesso ao ensino, melhoria da qualidade educativa e promoção da inovação e empregabilidade. O programa de expansão e modernização do sistema de ensino é o que recebe a maior dotação (524,7 mil milhões kz) e será orientado para ampliar salas de aula, reduzir o rácio aluno/professor e expandir a cobertura escolar, segundo o documento consultado pelo Novo Jornal.
O programa de melhoria do ensino superior e investigação científica absorve 199,1 mil milhões de kwanzas, de modo a "reforçar a formação avançada e a produção de conhecimento".
Para a política de saúde, a ser executada por via do programa de expansão e melhoria do sistema nacional de saúde, que prioriza o reforço das unidades hospitalares, aquisição de equipamentos e medicamentos, aumento da capacidade de atendimento e descentralização da oferta de cuidados, o Governo aplica 598,8 mil milhões de kwanzas.
A política das águas e saneamento absorve recursos orçamentais de 724,9 mil milhões kz, para materialização do programa orientado para a expansão e modernização do sector das águas, que visa aumentar o acesso à água potável, reforçar a capacidade de tratamento e ampliar as redes de distribuição e saneamento.
O Governo dá também prioridade à política energética, com um orçamento de 598,2 mil milhões kz, sendo a maioria dos recursos aplicada no programa de expansão e modernização do sistema eléctrico nacional (597,5 mil milhões kz), que visa ampliar a capacidade de geração e distribuição, estabilizar o fornecimento e apoiar a electrificação das zonas rurais e industriais.
Ao eixo transportes e logística o Ministério das Finanças atribui uma dotação orçamental de 482,6 mil milhões de kwanzas, destinada ao desenvolvimento da mobilidade nacional e integração económica, para a reabilitação de infraestruturas logísticas estratégicas, de modo a contribuir para a redução dos constrangimentos ao escoamento da produção e acelerar o comércio interno e externo.
A política de apoio à produção, diversificação das exportações e substituição das importações recebe 360,3 mil milhões de kwanzas, com destaque para o programa de fomento da produção agropecuária (170,8 mil milhões).
Para a política de defesa e segurança, que prevê o reequipamento das Forças Armadas e Segurança Pública, a modernização da defesa nacional e o bem-estar dos veteranos, foram alocados 462,5 mil milhões de kwanzas.
Por último, a política da modernização do Estado, a ser executada por sete programas, como o de Capacitação e Modernização da Administração Pública (136,7 mil milhões kz), e o de Reforma e Modernização da Administração da Justiça (Kz 89,6 mil milhões).
O montante alocado a estes programas corresponde, segundo o relatório de fundamentação do OGE2026 consultado pelo Novo Jornal, a cerca de 4,94% do Produto Interno Bruto.
A proposta do Orçamento Geral do Estado (OGE) para o exercício económico de 2026 estima receitas e fixa despesas de 33 biliões de kwanzas, (cerca de 36 mil milhões de dólares norte-americanos) e encolheu 4,7% face ao anterior.