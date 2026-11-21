Terminou sexta-feira, 21, na Câmara Municipal de Oslo, a 23.ª reunião dos Ministros dos Negócios Estrangeiros dos Países Nórdicos e de África com mesas-redondas paralelas, a inteligência artificial na boca de todo mundo e um balanço positivo reconhecido pelos países representados de forma global.

O encontro, realizado na Câmara Municipal de Oslo que acolhe anualmente a entrega do Prémio Nobel da Paz, contou com a actuação de um coro feminino local e a foto de família dos ministros.

Durante dois dias, mais de 20 ministros discutiram em mesas-redondas paralelas os desafios globais e interesses partilhados, com o tema "África e Países Nórdicos, perspectivas na cooperação multilateral".

A última sessão plenária reservou um debate entre Nórdicos e África sobre: "a parceria para transformação e o uso da Inteligência Artificial".

De um lado, ficou a nota da defesa da criação de mecanismos de regulação da Inteligência Artificial, maior investimento em capital humano e infra-estruturas e reforço das trocas de experiências da parte africana, com o ministro das Relações Exteriores de Angola, Téte António, como parte desse repto.

"África deve ser parte deste processo que está a acontecer no mundo", declarou o governante à margem da sua intervenção numa das mesas redondas.

Especificando em exclusivo ao Novo Jornal, o também embaixador frisou que na cimeira: "o importante é o foco em certos temas bastante críticos para o desenvolvimento", sendo este um deles.

O outro é o multilateralismo, no qual deixou a nota: "não devemos perder a fé no multilateralismo. Angola é filha do multilateralismo".

Acrescentou igualmente, em jeito de balanço, que os países nórdicos jogam um papel positivo para o mundo, para o desenvolvimento, desde a luta de libertação e sempre tiveram uma abordagem diferente, sendo que esta reunião, com um formato incomum que permite integrar empresas públicas e privadas que fazem as coisas, é prova disso.

Sobre o facto de o certame ter encerrado num lugar onde uma sul-africana receberá o Nobel da Paz, no dia 10 de Dezembro, Téte António reforçou que é um momento inspirador e simbólico.

Energia: a experiência norueguesa

Depois de, no primeiro dia, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Noruega, Espen Barth Eide, partilhar a experiência do seu país na mesa-redonda sobre energia e de como a Noruega tributou em 78% os retornos do petróleo e, desde os anos 1960, começou a ligar a sua electricidade aos vizinhos, primeiro à Suécia, com uma rede totalmente integrada que remonta aos anos 1990.

Espen Barth Eide considerou também em exclusivo ao NJ que Angola e Noruega têm uma parceria muito boa, que vai continuar a ser consolidada, particularmente no domínio das energias renováveis e infra-estruturas e que há necessidade de construir laços fortes entre nórdicos e africanos, quer seja na cooperação, quer seja na perspectiva intra-africana.