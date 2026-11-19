Em Oslo, o Novo Jornal constatou, esta quinta-feira, 19, que o posicionamento mais reproduzido neste primeiro dia da 23.ª reunião de Ministros dos Negócios Estrangeiros é a abertura para os negócios.

Esta visão é reforçada pela ministra dos Negócios Estrangeiros da República Democrática do Congo (RDC), Thérèse Kayikwamba Wagner (na foto), que disse em exclusivo ao NJ que o país vizinho quer reforçar a cooperação com os países nórdicos, particularmente nos investimentos na Bacia do Congo.

"Estamos abertos para negócios na mineração, sim, é pelo que somos conhecidos, mas também na agricultura, água doce, floresta tropical, transformação de produtos agrícolas, energia e infra-estruturas", acrescentou.

Por sua vez, no lado angolano, o discurso foi no mesmo sentido.

De acordo com Miguel Tropa, presidente do Conselho da Administração da ANGRIC - Gestão e Fomento Agroindustrial, Angola está a preparar-se para receber investimento nórdico, com destaque para os sectores da agricultura, energia e infra-estruturas.

O empresário explicou ao semanário que a empresa trabalha em várias províncias, entre as quais Huíla, Huambo, Bié e Kwanza-Norte, e trouxe para Oslo aquilo que o País pode produzir bem para internacionalizar, nomeadamente o café e o amido de mandioca.

"É a primeira experiência, mas já temos aqui alguns contactos bem cimentados e esperamos que daqui saiam bons negócios", reforçou.

Já Quintino da Fonseca, responsável do Conselho Empresarial Angola-Noruega, referiu que a presença em Oslo busca promover a cooperação empresarial entre os dois países.

Adicionalmente, revelou que um grupo de agricultores e especialistas do sector das pescas está a ser preparado para, no final de Janeiro, visitar Angola e constatar o sector da agricultura, para conhecer as oportunidades e criar bases para a cooperação.

A próxima deslocação terá lugar em Junho, já com a perspectiva de estabelecer uma cooperativa segundo o modelo norueguês, no respectivo sector.

Em Março, haverá também uma actividade na Noruega, onde serão convidadas empresas norueguesas para visitarem os sectores da agricultura, pesca e piscicultura, mineiro e turismo, completou.

Quanto ao sector mineiro, Quintino da Fonseca adiantou que já há empresas angolanas identificadas, com concessões e projectos a apresentar aos potenciais investidores e parceiros, entre elas uma empresa de diamantes da Lunda-Norte e uma empresa do Moxico-Leste com projectos de cobre e outros minérios.

"Já temos amostras de café, temos vários outros produtos. O workshop que tivemos em Angola em Setembro já nos apresenta indicadores positivos de que temos produtos de Angola para apresentar aqui e mostrar que a cooperação não é só da Noruega para Angola, mas também de Angola para a Noruega", sublinhou.

Sobre o que Angola pode trazer para a Noruega, destacou ainda o sector agro-industrial, sobretudo o comércio de produtos angolanos, como o café e a fuba embalada, de uma empresa que já exporta para o Canadá e para os Estados Unidos, e que está agora a trabalhar para abrir o mercado norueguês. Referiu ainda o caso da madeira de Cabinda.

Questionado sobre as garantias de investimento, Quintino da Fonseca afirmou que Angola está preparada para receber investimentos e que há instrumentos legais e jurídicos que podem proteger os investidores.

"Há conhecimento suficiente de que as garantias estão como devem ser para que as empresas norueguesas possam trabalhar. No ano passado, a IPEC esteve cá, o ministro de Estado esteve cá e várias outras entidades", concluiu.