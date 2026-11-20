A relação entre Angola e a Suécia existe desde os primórdios da independência, com vários projectos suecos desenvolvidos no País. Ao longo dos anos, a filosofia mantém-se e o exemplo recente mais concreto é a cooperação entre a Volvo e o grupo OPAIA para produzir autocarros.

Em Oslo, à margem da 23.ª Reunião dos Ministros dos Negócios Estrangeiros dos países africanos e nórdicos, o ministro das Infra-estruturas e da Habitação da Suécia, Andreas Carlson, revelou em exclusivo ao Novo Jornal que a estratégia do seu Governo já não se trata apenas de vender veículos a Angola, mas de produzi-los em território nacional.

Essa foi a mesma mensagem transmitida em conversa com o ministro das Relações Exteriores de Angola, Téte António.

Segundo o político sueco, o projecto mais marcante neste momento é o da Volvo, agora com o grupo OPAIA, nas fábricas de montagem de autocarros em Angola.

Por essa razão, classificou como positivo o encontro com Téte António, onde sentiu abertura de Angola para novos investimentos, nomeadamente nesta mesma empreitada.

Do lado angolano, o grupo OPAIA assume a mesma visão.

Em entrevista exclusiva ao Novo Jornal, Agostinho Kapaia, Presidente do Conselho de Administração (PCA) do grupo OPAIA, diz que a ambição é transformar Angola numa plataforma de referência para a produção de autocarros em África, para servir um continente com mais de 1,4 mil milhões de habitantes.

"Esta parceria com a Volvo Buses representa um compromisso com a produção local, a transferência de tecnologia, a criação de empregos e a industrialização do nosso continente", defende.

O projecto já permitiu criar cerca de 1.500 postos de trabalho, com formação de profissionais e transferência de conhecimento industrial.