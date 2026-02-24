O Governo angolano vai gastar, este ano, 10,7 milhões de dólares na "gestão da aeronave Bombardier 7500 - Omnia LCC", um novo encargo estimado no Plano Anual de Contratação (PAC) da Casa Militar do Presidente da República, que apresenta um total de despesas previstas superior à dotação do Orçamento Geral do Estado para 2026.

Nas várias pesquisas feitas pelo Novo Jornal foi possível perceber que a aquisição deste avião foi feita em 2025, para uso oficial da Presidência. Quanto à diferença entre o valor orçamentado no Orçamento Geral do Estado para este ano (226 mil milhões de kwanzas) e o das despesas previstas no PAC (243,6 mil milhões de kwanzas), é na ordem dos 17 mil milhões de kwanzas, qualquer coisa como 18 milhões de dólares que não estão orçamentados no OGE.

O Bombardier 7500 - Omnia LCC é um luxuoso jacto executivo de longo alcance, com capacidade para 19 passageiros, e tem um custo aproximado de 75 milhões de dólares

No PAC da Casa Militar do Presidente da República destaca-se igualmente uma despesa de 131 milhões de dólares para pagamento da "dívida com a DELTA JEТ", empresa ligada à família Kapose. A despessa é respeitante ao gabinete de apoio ao vôo presidencial. Neste caso, trata-se da renovação de um contrato com origem em 2023.

Outra despesa que salta à vista no documento é a da construção do novo edifício sede da Casa Militar do Presidente da República, avaliada em 25,7 milhões USD.

O PAC é um mapa de despesas, ou seja, um instrumento de gestão, que, segundo o MINFIN, "visa objectivar o processo de identificação das necessidades aquisitivas e de contratação das Entidades Publicas Contratante (EPC), no qual se expõem as estimativas de contratação e de contratos a executar no orçamento do exercício económico subsequente".