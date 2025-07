Participação da ANPG na Cimeira USA & África 2025 custou quase 200 mil dólares por ajuste directo

O Diário da República com o despacho do ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás data de 23 de Junho, já depois do início da Cimeira EUA-África 2025, organizada pelo Corporate Council on Africa, que decorreu em Luanda de 22 a 25 de Junho, mas no documento é aprovado um ajuste directo de 176,7 milhões de kwanzas (cerca de 191,6 mil USD) para assegurar a participação da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANPG) no evento.