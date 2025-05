PCA do INSS autoriza ajuste directo de 222 mil USD para obras no condomínio de luxo Atelier dos Sonhos

O presidente do conselho de administração do Instituto Nacional de Segurança Social (INSS) autorizou uma contratação emergencial de 205,1 milhões de kwanzas (222 mil dólares norte-americanos) para obras no condomínio Atelier dos Sonhos, afectado pelas chuvas no primeiro dia de Abril.