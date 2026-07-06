O barril de brent começou a semana a ser negociado ligeiramente em baixa (71,59 dólares) depois de a OPEP+ anunciar a decisão de aumentar a produção.

Os sete países da aliança OPEP, liderada pela Arábia Saudita e pela Rússia, anunciaram que vão aumentar a produção de petróleo a partir de Agosto, pelo quinto mês consecutivo, em 188.000 barris por dia.

"No âmbito do seu compromisso comum de apoiar a estabilidade do mercado petrolífero, os sete países participantes [da OPEP+] decidiram implementar um ajustamento na produção de 188.000 barris por dia, a partir dos ajustamentos voluntários adicionais anunciados em Abril de 2023", declarou a organização em comunicado.

A OPEP+ garante que irá continuar a acompanhar as condições de mercado e destaca que "os ajustamentos voluntários adicionais anunciados em Abril de 2023 poderão ser revertidos, parcial ou totalmente, em função da evolução das condições de mercado e de forma gradual".

"No âmbito dos seus esforços contínuos para apoiar a estabilidade do mercado, reafirmaram a importância de adoptar uma abordagem cautelosa e de manter total flexibilidade para aumentar, suspender ou reverter a eliminação gradual dos ajustamentos voluntários de produção, incluindo a reversão dos ajustamentos voluntários anteriormente implementados, anunciados em Novembro de 2023", refere ainda a OPEP.

Os sete países que integram a OPEP + "confirmaram igualmente a sua intenção de compensar integralmente qualquer volume produzido em excesso desde Janeiro de 2024".