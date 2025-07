O barril de petróleo Brent, a referência principal para as exportações angolanas, está a ser negociado esta quarta-feira, por volta das 10:00, a 70,64 dólares no mercado internacional, ligeiramente acima do valor estimado no OGE 2025, que é de 70 USD.

O barril de petróleo Brent fechou a sessão de terça-feira a valer 70,15 USD, com uma apreciação de 0.41% em relação ao fecho anterior.

Esta semana a Administração de Informação sobre Energia dos EUA (EIA) reviu em alta a sua previsão para o preço do crude Brent em 2025, com base no aumento do risco geopolítico.

O preço médio do petróleo Brent para este ano está projectado em 68,89 dólares por barril, um aumento de mais de 2,90 dólares em relação à estimativa do mês anterior de 65,97 dólares, segundo a Perspectiva Energética de Curto Prazo (STEO) da EIA, divulgada na terça-feira.

Depois de ter atingido uma média de 75,83 dólares por barril no primeiro trimestre de 2025, a previsão é que os preços do Brent desçam para 64,02 dólares no quarto trimestre.