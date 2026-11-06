O barril de Brent prepara-se para acabar a semana com perdas a rondar os 15%, com a derrota ruidosa dos republicanos de Donald Trump nas intercalares de terça-feira, 03, dos EUA, por detrás e expectativas optimistas de aparecer uma luz ao fundo do túnel no conflito com o Irão, mas é nas bolsas que a luz se está a apagar agora.

Se o petróleo já está marcado para começar a esvaziar, mesmo que tudo possa mudar de um momento para o outro, com o regresso da guerra, uma possibilidade nunca afastada por vários analistas, o chão está a tremer é nos mercados bolsistas.

E tudo porque onde a Inteligência Artificial (IA) iluminou o caminho para os investidores, estão agora buracos por onde começam a desaparecer milhões atrás de milhões, especialmente nas tecnológicas cotadas em Wall Street.

Os analistas apontam como ideia sólida que a vitória em toda a linha dos democratas vai levar a um recuo acentuado do apoio estatal norte-americano aos gigantes da IA, como a OpenIA, Anthropic, Alphabet, Nvidia, Amazon...

Vários analistas, como Paul Krugman, Prémio Nobel da Economia, têm apontado para a inevitável explosão da "bolha" das tecnológicas, que vão exigir, devido à sua grandeza, que faz delas "demasiado grandes para poderem cair", um "megaresgate" estatal, estando por isso iminente uma nova crise financeira global.

Para já, como avança The Guardian, só nesta quinta-feira, 05, esfumaram-se mais de 2,3 triliões USD dos mercados bolsistas norte-americanos, estando ao rubro também os mercados asiáticos, como Nikkei japonês a perder mais de 6%, a pior queda deste Abril de 2025, quando Donald Trump lançou a sua guerra mundial das tarifas.

As perdas nas bolsas da Coreia do Sul e de Taiwan são semelhantes ao que está a acontecer no Japão, o que o analista citado pelo jornal britânico, Cristopher Forbes, chefe do departamento Ásia e Médio oriente da CMC Markets, chama de "um pedaço de um desastre" maior por vir.

E aponta o dedo ao facto de tantos terem chamado a atenção para o iminente descalabro, com dinheiro despejado para cimas tecnológicas do sector IA que nunca mais vai ser recuperado por ter gerado valorizações de tal forma altas que a bolha tinha de furar.

E o exemplo da fuga de investidores do Nasdaq, Dowm Jones e a S&P 500, que integram todas as grandes multinacionais da tecnologia, incluindo a generalidade das IA's, caíram respectivamente 5,5%, 3,4% e 4,6%, o que permitiu o esfumar de mais de 2,3 triliões (2,3.000.000.000.000 USD).

Ainda é cedo para antever se se está perante uma queda descontrolada dos mercados, que alguns analistas, como David Lin, que gere a plataforma de análise de risco David Lin Report, ou Philip Pilkington, especialista em investimentos de risco, admitem vir a ser uma catástrofe global, mas, para já, muitos biliões foram já pelo ralo do esgoto da finança mundial.

Entretanto, o barril de crude Brent, a referência principal para as ramas exportadas por Angola, estava esta manhã de sexta-feira, 06, a perto das 11:00, hora de Luanda, a valer 96,3 USD, uma perda do dia de 1,5% mas a contribuir para os quase 15% de perdas semanais.