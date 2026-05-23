Entre 2022 e 2024, período da aplicação dos 8,5 mil milhões de kwanzas da capitalização, a Empresa Provincial de Águas e Saneamento de Benguela (EPASB) pagou por serviços que as Comissões Sindicais associam às denúncias de gestão danosa e afronta à legalidade, alguns dos quais, como referem trabalhadores ouvidos pelo Novo Jornal, sem "efeitos práticos".
O mais volumoso de três contratos à lupa dos sindicalistas, avaliado em 497 milhões e 500 mil kwanzas, foi celebrado com a Consult, Sociedade Angolana de Estudos e Consultoria, para a elaboração de normas e procedimentos.
As Comissões Sindicais, já com exposições na Procuradoria-Geral da República (PGR), observam que a base para a política das normas e procedimentos foi elaborada por técnicos da própria EPASB, que viram o seu esforço "diluído" em mãos de um privado.
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