Novo Conselho de Administração, presidido por Tanislau da Silva, terá de inverter cenário de crise no fornecimento de água e coabitar com contratos sob suspeitas de ilegalidades. PGR recebeu denúncias, mas são três, totalizando quase 658 milhões de kwanzas, a funcionar como fio condutor em direcção a alegados casos de corrupção.

Entre 2022 e 2024, período da aplicação dos 8,5 mil milhões de kwanzas da capitalização, a Empresa Provincial de Águas e Saneamento de Benguela (EPASB) pagou por serviços que as Comissões Sindicais associam às denúncias de gestão danosa e afronta à legalidade, alguns dos quais, como referem trabalhadores ouvidos pelo Novo Jornal, sem "efeitos práticos".

O mais volumoso de três contratos à lupa dos sindicalistas, avaliado em 497 milhões e 500 mil kwanzas, foi celebrado com a Consult, Sociedade Angolana de Estudos e Consultoria, para a elaboração de normas e procedimentos.

As Comissões Sindicais, já com exposições na Procuradoria-Geral da República (PGR), observam que a base para a política das normas e procedimentos foi elaborada por técnicos da própria EPASB, que viram o seu esforço "diluído" em mãos de um privado.

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