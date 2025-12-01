O Produto Interno Bruto (PIB) angolano cresceu 1,82% no terceiro trimestre deste ano, face ao período homólogo de 2024, avança o Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com as Contas Nacionais divulgadas pelo INE, neste período, o sector petrolífero voltou a registar, em quatro trimestres consecutivos, uma contracção na ordem dos 7,77%, contrabalançado pelo crescimento do sector não petrolífero de 4,14%, um aumento de 0,70 ponto percentual em relação ao período anterior.

As principais actividades que contribuíram positivamente para a variação do PIB no terceiro trimestre de 2025 foram a Administração Pública, com 0,020%, a extracção de diamantes (0,014%), a extracção de refinado de petróleo (0,013%) e o transporte e armazenagem (0,008%).

Sobre a análise sectorial, o Valor Acrescentado Bruto (VAB)da agro-pecuária registou um crescimento de 3,53% no terceiro trimestre de 2025, comparativamente ao trimestre correspondente de 2024, contribuindo positivamente com 0,27 ponto percentual na variação global do PIB.

Segundo o documento do INE, esta variação deveu-se ao aumento da produção agrícola em 3,63%, que detém mais de 70% do peso do sector.

O VAB da pesca e aquicultura teve uma queda de 6,73% no terceiro trimestre de 2025 em relação ao período homólogo, contribuindo negativamente com 0,13 ponto percentual na variação global do PIB, tendo esta queda resultado, essencialmente, da queda dos indicadores da pesca industrial e semi-industrial, marítima e artesanal, que juntos representam mais de 95% do peso do sector.

O VAB do petróleo diminuiu 7,77%, contribuindo negativamente com 1,94 ponto percentual na variação global do PIB, tendo a variação sido originada pela queda da extracção de petróleo bruto na ordem de 10,79%, uma vez que representa 93,08% do peso do sector.