O Presidente da República deu o aval a despesas superiores a 100 milhões de dólares norte-americanos para obras em que se destacam a construção de quatro hospitais municipais e de 18 novas escolas na província do Namibe.

Em despachos consultados pelo Novo Jornal, o Chefe de Estado autorizou igualmente a contratação emergencial, com recurso a verbas do Fundo Rodoviário e Obras de Emergência (FROE), para duas empreitadas que visam a protecção, estabilização, contenção e estabilização das ravinas em progressão na Serra da Leba, no valor de 32,6 mil milhões kz, no valor total de 48,1 mil milhões de kwanzas

Para o projecto de construção de 18 novas escolas, repartidas por todos os municípios da província do Namibe, inscrito no Programa de Investimento Público (PIP) para o Exercício Económico de 2026, o Presidente destina 14,4 mil milhões kz.

Para a execução da requalificação do troço rodoviário Baía das Pipas/Baba são destinados cerca de 6,8 mil milhões kz, enquanto num outro despacho é aprovada uma despesa de 26 mil milhões kz para a construção dos hospitais do Tômbwa, da Bibala, do Camucuio, e do Virei.