O Chefe de Estado autorizou esta semana a componente de remuneração suplementar aplicável às carreiras especiais do docente do Ensino Superior e do investigador científico, dando finalmente sequência ao Roteiro para a Implementação da Nova Arquitectura Remuneratória da Administração Pública (RINAR), aprovado em 2023.

Segundo o documento consultado pelo Novo Jornal, a remuneração suplementar varia entre os 416 mil kwanzas para os estagiários e os 614 mil kz para os professores catedráticos ou investigadores coordenadores.

Os assistentes passam a auferir de uma remuneração suplementar de 493 mil kz, enquanto os professores e investigadores auxiliares atingem os 526 mil kz. Já os professores associados ou os investigadores principais arrecadam 559 mil kz.

Diz o despacho presidencial consultado pelo Novo Jornal que esta medida tem como objectivo o reforço da eficiência administrativa, da qualidade dos serviços públicos e da valorização estratégica do capital humano;

Esta remuneração suplementar pode ser revista ou actualizada por decreto executivo conjunto dos titulares dos departamentos ministeriais responsáveis pelos sectores do Ensino Superior, das Finanças e da Administração Pública, mediante avaliação fundamentada da situação económica e financeira do País, da sustentabilidade orçamental e da política remuneratória vigente., determina o Chefe de Estado.