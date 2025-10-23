O Presidente da República avalizou, por ajuste directo, uma despesa de 51,9 milhões de dólares para a reabilitação profunda do Caminho-de-Ferro de Luanda, no troço Bungo-Baia, a executar pela empresa China Machinery Engineering Corporation. Esta ligação ferroviária entre Luanda e o Aeroporto Internacional António Agostino Neto (AIAAN) apenas será retomada em 2026.

O despacho assinado pelo Chefe de Estado tem em consideração que as linhas férreas duplas do Caminho-de-Ferro de Luanda, no Troço Bungo-Baia, constituem um corredor estruturante para a mobilidade urbana e suburbana de passageiros e mercadorias nas províncias de Luanda e de Icolo e Bengo, bem como o único acesso ferroviário da capital do País ao AIAAN.

As duas linhas, lê-se no documento, encontram-se em operação há mais de 18 e 7 anos, "com níveis reduzidos de manutenção e conservação, registando inúmeros constrangimentos à segurança da exploração ferroviária, que levam a perdas humanas e materiais diárias, incluindo furtos e actos de vandalização do material circulante e da linha, o depósito de resíduos sólidos, comércio ambulante e a redução da velocidade operacional dos comboios, que comprometem a segurança da circulação ferro- viária e a eficiência da operação".

Este valor autorizado agora pelo Presidente da República junta-se aos 125,4 milhões USD de Junho de 2024, por contratação emergencial, para a segregação do corredor ferroviário do CFL, no Troco Bungo AIAAN.

A estes contratos acrescem os da fiscalização das obras.