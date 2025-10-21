A produção de petróleo baixou em Setembro para 31,77 milhões de barris por dia, menos 298,4 mil do que no mês anterior.

Segundo a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANPG) a produção do gás associado, no mesmo período, foi de 71,82 milhões de pés cúbicos, uma média diária de 2,39 milhões de pés cúbicos (MMSCFD), sendo que 1,32 milhões foram reinjectados para a manutenção da pressão dos reservatórios.

Da produção total, 964 pés cúbicos foram disponibilizados à fábrica Angola LNG e os restantes 323 foram utilizados para geração de energia nas instalações petrolíferas.

A fábrica Angola LNG produziu 5, 27 milhões de óleo equivalente (BOE), contra os 4,37 milhões previstos, o que significou um aumento de 15%, correspondendo a uma média diária de 167,56 mil barris.

Na Associação de Cabinda, a produção de Gás Liquefeito de Petróleo (LPG) foi de 341,69 mil barris, com uma média diária de 11,39 mil barris, sendo 6.635 de propano, 4.476 de butano e 279 barris de LPG onshore.

Segundo a ANPG, os levantamentos fixaram-se em 31,88 milhões, numa média diária de 1, 62 milhões, contra 1,14 milhões de barris previstos, dos quais 5,29 milhões barris pela concessionária (ANPG), o correspondente a 17% do total dos levantamentos, 2,45 milhões pela SNL UNEP ( 8%) e 1, 34 milhões pela SNL E.P (4%).

Do total de levantamentos, 30,65 milhões de barris correspondem às exportações e 1,23 milhões correspondem às entregas à Refinaria de Luanda.

Durante o mês de Setembro estiveram em actividade 12 unidades de sondagem, de acordo com os dados da ANPG.