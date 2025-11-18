O programa de melhoria do serviço público de comunicação social é o campeão da execução orçamental e consumiu, em nove meses, oito vezes mais do que o total orçamentado no OGE corrente, verificou o Novo Jornal no relatório de execução referente ao exercício do terceiro trimestre de 2025, disponibilizado pelo Ministério das Finanças.

Este programa, que tinha cabimentados pouco mais de mil milhões de kwanzas, já consumiu 8,6 mil milhões kz, aproximadamente 9,3 milhões de dólares.

O segundo programa a entrar em derrapagem foi o de modernização e preservação da segurança do Estado, que tinha uma dotação de 6,7 mil milhões, e, no final do terceiro trimestre, já custou aos cofres públicos mais do dobro do valor cabimentado (14,5 mil milhões kz), correspondendo a 215% de execução.

No relatório de execução referente ao exercício do terceiro trimestre de 2025 é possível verificar que o sector da Educação executou despesas na ordem dos 320,95 mil milhões de kwanzas, perfazendo uma taxa de execução da despesa de 14% do valor anual estimado.

O sector da Saúde realizou despesas na ordem dos 387,94 mil milhões de kwanzas, atingindo um grau de execução de 20% face ao valor anual autorizado. Já o sector da Protecção Social executou despesas na ordem dos 211,80 mil milhões de kwanzas, totalizando 15% de execução face ao valor anual autorizado.

O sector da Habitação e Serviços Comunitários realizou despesas na ordem dos 725,42 mil milhões kwanzas, obtendo uma taxa de execução de 44%, relativamente à despesa anual autorizada.

O Sector de Recreação, Cultura e Religião executou despesas na ordem dos 34,50 mil milhões de kwanzas, o que corresponde a uma taxa de execução de 15%.Deste valor, destacam-se as despesas com os serviços recreativos e desportivos e com os serviços culturais, com execuções na ordem dos 24,23 mil milhões de kwanzas e 10,12 mil milhões de kwanzas, respectivamente.