O Complexo agro-industrial de Caxito, na província do Bengo, regressou à tutela do Estado, depois de ter sido alienado por 550 milhões de kwanzas em 2020 à empresa Edson Drov"s, que nunca transferiu o valor acordado para as contas do Estado.

Em 2021, o Estado decidiu rescindir o contrato, mas a empresa recusou-se a abandonar o complexo constituído pelo entreposto frigorífico e a fábrica de processamento de tomates e banana.

Segundo um comunicado do Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado (IGAPE), a recuperação pelo Estado angolano da posse do complexo agro-industrial de Caxito ocorre após uma decisão judicial favorável à rescisão de contrato, num processo que se arrastava desde 2021.

"Com esta decisão judicial, foi reposta a legalidade e garantido o respeito pelos princípios de boa-fé e responsabilidade contratual que regem o Programa de Privatizações, permitindo ao Estado assegurar a continuidade do processo de reactivação, valorização e rentabilização deste activo estratégico para a cadeia de produção agro-industrial da Província do Bengo", refere o IGAPE no documento.