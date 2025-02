Três instituições - BFA, TAAG e BNA - já aderiram ao SAP Cloud Hana S/4 desde a sua implementação no País. Banco Central optou pelo aplicativo para garantir a segurança do seu Sistema de Gestão Financeira, de acordo com as normas internacionais. Por isso, a PWC reuniu-se, nesta quarta-feira, 19, em Luanda, com parceiros, para avaliar os resultados da aplicação.

Uma das principais produtoras mundiais de software, a SAP lançou, recentemente, um programa denominado IPB, que, todos os anos, oferece aos 20 melhores alunos de Engenharia formação com custos de cerca de 36 mil euros, para a implementação de ferramentas "cloud" de Inteligência Artificial (IA), revelou ao NJ o director das Tecnologias da consultora PwC Angola, Tito Tavares.

"Demos empregos a estes quadros no âmbito da nossa parceria, enquadrada no direito à primeira formação e entrada no mercado de trabalho", frisou, sublinhando que esta tem sido a estratégia da PwC em mitigar a situação do desemprego em Angola.

Esclareceu que se assiste a um grupo reduzido de quadros angolanos que, felizmente, tiveram a oportunidade de uma educação e, neste sentido, acabam por ser disputados no mercado, o que obriga as empresas a contratar mão-de-obra estrangeira, com tantos jovens disponíveis para trabalhar.

Tito Tavares entende que o problema não se pode resolver só com duas, três, quatro ou cinco empresas que estão a fazer este caminho, por isso reconhece que o Executivo já tem replicado algumas iniciativas que a PwC trouxe, tendo como referência o Reino de Marrocos, onde foram criadas escolas de código para toda a população desfavorecida formar-se gratuitamente.

