A realidade no terreno mostra um sistema paralelo consolidado, sustentado por acordos verbais, pagamentos em numerário e fraca intervenção das autoridades.

No município do Cazenga, o senhorio André Avelino, proprietário de cinco imóveis de tipologia T3, arrenda cada unidade por 50 mil kwanzas mensais ao longo de um ano, acumulando receitas na ordem dos três milhões de kwanzas.

"Os impostos são muito altos. Não compensa", afirma.

A posição é partilhada por muitos senhorios que preferem manter-se fora do sistema formal para evitar encargos fiscais considerados excessivos.

No Bairro Operário, Maria Joaquim, proprietária de três imóveis T1, afirma que cada unidade é arrendada por 35 mil kwanzas mensais, totalizando cerca de 1.260.000 kwanzas por ano.

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