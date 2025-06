Semanário Novo Jornal

Símbolo de uma indústria: Textaf procura mercado nas forças de segurança e SADC

A uma longa distância da sua capacidade total, antiga África Têxtil alerta para barreiras no percurso rumo à competitividade na produção de toalhas, tecido, cobertores e lençóis. Um dos trunfos, com o qual tenciona despertar as autoridades para a importância do "made in Angola", é o potencial para assistir a Polícia e Forças Armadas. Exportação, até para Europa e Estados Unidos, também no horizonte.