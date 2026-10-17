Receios de extinção do pescado pairam desde 2019, ano do lançamento do concurso internacional para licitação de blocos, mas Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola diz que actividades são compatíveis.

Confirmada a existência de hidrocarbonetos na bacia marítima de Benguela, a SONANGOL assegura que está para avançar, agora num contexto em que aumenta o valor do gás no mercado mundial, descartando reflexos negativos na actividade pesqueira.

Abordado pelo NJ a propósito dos resultados dos testes no poço Katambi-2, com 41 milhões de pés cúbicos padrão de gás por dia e 1.160 barris de condensados, o presidente do Conselho de Administração (PCA) da petroleira angolana, Sebastião Gaspar Martins, explica que se trata de um "campo de gás puro", diferente dos "poços secos".

De acordo com o responsável, esta descoberta, vista como um marco histórico no sector petrolífero nacional, chega num momento de valorização da commodity. "O gás é, hoje, uma importante matéria-prima, muito procurada no mercado internacional. Vamos fazer o uso com base nas nossas necessidades, eventualmente também vamos mandar para fora", disse Sebastião Gaspar.

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