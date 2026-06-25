Após a inauguração da rota intercontinental para a cidade de Guangzhou, na China, em Luanda, no início deste mês, o voo inaugural da TAAG para aquela cidade ocorreu esta quarta-feira, 24, marcando o início das operações aéreas regulares entre Angola e a China.

A nova rota, que liga o Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto, em Icolo e Bengo, à cidade de Guangzhou, reforça a conectividade entre África e a Ásia, abrindo novas oportunidades para passageiros, empresários, investidores e operadores logísticos dos dois países.

Segundo a TAAG, Guangzhou é uma cidade mundialmente conhecida pelos negócios e deverá atrair milhares de passageiros para Angola.

Conforme a companhia, esta rota não será utilizada apenas pelos angolanos, mas também por cidadãos de muitos países da região, visto que são poucos os países da África Austral que dispõem de ligação directa à cidade de Guangzhou.

O PCA da TAAG, Clóvis Martins Rosa, assegurou, no acto de inauguração da rota, que a nova ligação internacional será muito lucrativa para a companhia, tendo em conta que existe em Angola uma grande comunidade chinesa, que ultrapassa os 50 mil cidadãos.

Nesta quarta-feira, as celebrações do vôo inaugural incluíram uma cerimónia protocolar realizada em Guangzhou, reunindo representantes governamentais, membros da missão diplomática, empresários e parceiros estratégicos de Angola e da China.

A TAAG assegura que a ligação directa permitirá facilitar as viagens de negócios, impulsionar o turismo, apoiar o crescimento do comércio bilateral e criar melhores condições para o transporte de carga e mercadorias entre os dois mercados.

As terças e sextas-feiras são os dias programados para a partida e chegada dos voos da TAAG na rota Icolo e Bengo-Guangzhou.