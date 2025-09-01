A partir desta segunda-feira, 01, a TAAG passa a dispor de uma ligação aérea directa com o Quénia, através da nova rota Luanda-Nairóbi, cujo primeiro voo seguiu para aquele país esta manhã, numa rota que terá três voos semanais.

A rota que agora liga os dois países, conta com três frequências semanais, e com uma duração de voo de aproximadamente 4 horas.

Segundo a companhia aérea angolana, "Nairóbi é um centro estratégico, com ligações para África, Ásia e Europa, o que levou a empresa a apostar neste destino.

Conforme avança a TAAG, esta nova ligação tem como principal objectivo reforçar a integração regional africana e responder à crescente procura por soluções directas de transporte aéreo intercontinental.

A TAAG, realça que esta nova operação, enquadra-se no plano de expansão da companhia área angolana capitalizando o "hub" de Nairobi na África oriental para estabelecer conexões estratégicas com os Emirados Árabes Unidos e a Índia.

Com esta nova ligação, a TAAG passa a voar para 11 destinos internacionais, incluindo cidades como Lisboa, Paris, Dubai, São Paulo, Joanesburgo, Cidade do Cabo, Lagos, Kinshasa, Maputo, Windhoek e agora Nairóbi.