A empresa Transporte Colectivo Urbano de Luanda (TCUL) está a recrutar novos motoristas para o preenchimento de 150 vagas para o seu quadro de pessoal, mas continua com problemas para conseguir pagar salários e melhor as condições laborais dos seus trabalhadores, acusa o seu sindicato.

O processo de recrutamento de novos motoristas está aberto desde o passado dia 19 e irá até ao 31 deste mês.

A TCUL está a exigir apenas candidatos com carta de condução pesada profissional, habilitações académicas mínimas a 9ª classe e idade compreendida entre 25 a 45 anos.

Ao Novo Jornal, vários trabalhadores dizem-se surpreendido com o anúncio de contratações de novos motoristas, visto que a empresa já não tem muitos autocarros em circulação e que há ainda muitas questões laborais por resolver.

Recentemente a empresa formou mais de 20 cobradores que devem passar para a categoria de motoristas e os trabalhadores dizem-se também surpresos com a contratação de novos motoristas assegurando que a eles nada mais lhes foi dito sobre as suas reivindicações antigas.

O primeiro secretário da TCUL da Central Geral de Sindicatos Independentes e Livres de Angola (CGSILA), José António Panzo, afirmou ao Novo Jornal que há dias em que muitos motoristas e cobradores não exercem as suas funções por falta de autocarros, e não compreende como a empresa está a contratar novos.

Ao Novo Jornal uma fonte da direcção da empresa, que solicitou anonimato, disse que a TCUL Executiva vai reforçar brevemente a frota de autocarros da empresa.

Sobre o assunto, o Novo Jornal contactou a direcção da TCUL que prometeu pronunciar-se oportunamente.

Vale recordar que no passado mês de Junho, o sindicato da TCUL chamou a imprensa para anunciar a paralisação dos serviços devido a problemas de atrasos salariais e não pagamento de subsídios de férias, noticiou o Novo Jornal na altura.

A greve foi interrompida horas antes, porque o ministro dos Transportes, Ricardo de Abreu, a direcção da TCUL e os sindicalistas reuniram e a entidade patronal prometeu pagar os subsídios de férias e os salários em atraso.

O Novo Jornal soube que estes atrasos foram pagos em finais de Junho e ficou-se a dever o mês de Julho que apenas foi pago esta semana, após ameaça de reativação da greve.

Entretanto, temem os funcionários da TCUL que o salário do mês de Agosto não seja pago no final ou princípio de Setembro, em função da empresa estar sempre com problemas de atraso nos ordenados.