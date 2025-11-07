A gestão da empresa de Transporte Colectivo Urbano de Luanda (TCUL) vai passar, ainda este ano, para a esfera do Governo da Província de Luanda (GPL).

A informação foi avançada pelo ministro dos Transportes, Ricardo de Abreu, numa entrevista à ANGOP.

Ricardo de Abreu garantiu a esta agência de notícias que o dossier da transferência da TCUL para o GPL já se encontra concluído, no quadro da reestruturação e de um novo modelo de gestão da administração local, que visa assegurar, segundo o ministro, que os transportes públicos sejam administrados pelos governos provinciais e pelas administrações municipais, por uma questão de proximidade.

A TCUL, empresa estatal responsável pelo transporte público na capital angolana desde 1988, é actualmente tutelada pelo Ministério dos Transportes.