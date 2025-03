Europeus sinalizam oportunidades de negócios numa área já sem a marca dos EUA, a da segurança alimentar, e prometem valor acrescentado no domínio agrícola. Se as consequências da saída dos americanos do projecto para mulheres já são visíveis, com pequenas produtoras sem rumo, resta saber se o CL recebe, como anunciado, largos milhões para manutenção da ferrovia e construção de silos.

Com os Estados Unidos da América ainda em reflexão quanto à continuidade no desenvolvimento do Corredor do Lobito, depois dos investimentos em vários segmentos, a União Europeia (UE) anunciou, na última semana, 50 milhões de euros para cadeias de valor agrícola, de onde saíram os americanos com a chegada de Trump, deixando um vazio que afecta mais de 20 mil mulheres camponesas.

As senhoras, vítimas do desmantelamento da Agência Norte-americana para a Cooperação Internacional (USAID) estão inscritas no projecto Mulheres na Agricultura Angolana (WAF), que proporcionou já lições sobre técnicas de produção e diversificação de culturas.

Consumada a suspensão desta iniciativa, para a qual a USAID acenava com cinco milhões de dólares, a UE anuncia uma aposta capaz de transformar o Corredor do Lobito num "eixo de crescimento económico", como sustentou a sua embaixadora em Angola, Rosário Bento Pais.

