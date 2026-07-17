O presidente da Comissão de Mercado de Capitais de Angola afirmou hoje, em Luanda, que o País pretende construir um sistema financeiro integrado, moderno, competitivo e internacionalizado.

Elmer Serrão, que encerrava o 16º fórum banca, organizado pelo semanário Expansão, defendeu um sistema em que bancos sólidos convivem com um mercado de capitais profundo, um sistema em que a inovação tecnológica amplie um sistema financeiro sem comprometer a segurança, um sistema em que a regulação promove confiança, sem limitar a capacidade de inovar.

"Este é o caminho que não será constituído por uma única instituição, será constituído pela cooperação, confiança entre reguladores e operadores, responsabilidade, visão dos investidores, compromisso colectivo de todos aqueles que acreditam que um sistema financeiro forte é uma condição essencial para uma Angola mais próspera.

No final do evento realizou-se uma sessão sob o tema "Desconstruindo", em que o empresário Edmilson Mateus dissertou sobre se a digitalização potencia ou não o aumento das fraudes bancárias, seguida de uma mesa redonda em que intervieram gestores e especialistas bancários.