O governador provincial do Zaire, Adriano Mendes de Carvalho, fez esta segunda-feira, 20, uma visita de constatação às obras e foi informado que a empreitada se encontra na fase final.
Segundo o Governo Provincial do Zaire (GPZ), os trabalhos encontram-se actualmente na fase de montagem de equipamentos como aparelhos de ar condicionado, instalação de cabos de telecomunicações, entre outros retoques finais.
Conforme o GPZ, o Estado pretende melhorar o controlo fronteiriço e reforçar a arrecadação de receitas.
O futuro Posto Aduaneiro do Luvo vai reforçar a fiscalização e o controlo das mercadorias que entram e saem pela fronteira com a República Democrática do Congo.
O projecto está implantado numa área de cerca de 21 hectares e integrará vários edifícios e infraestruturas de apoio, devidamente equipados "para assegurar uma resposta moderna e eficiente às necessidades operacionais da administração aduaneira".
Para a modernização deste Posto Aduaneiro, situado na fronteira com a RDC, o Estado desembolsou 47 mil milhões de kwanzas.
Este posto aduaneiro está alinhado com a implementação pelo país de postos fronteiriços de paragem única, um programa pensado ao nível do Comité de Gestão Coordenada de Fronteiras (CGCF) para facilitar as trocas comerciais com os países vizinhos.