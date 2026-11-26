Numa investigação da BBC ficou-se a saber que o Reino Unido está a tentar substituir o Ruanda como destino dos seus migrantes ilegais indesejados por Eswatini, o pequeno país encravado na África do Sul, com a primeira operação bem sucedida usando um refugiado do Sri Lanka.

Depois de um processo desastroso com o Ruanda (ver links em baixo), onde o Reino Unido chegou a criar um centro de acolhimento dos seus migrantes indesejados e assinar um acordo para o efeito com Kigali, Londres está agora a tentar estabelecer um provável acordo deste tipo com aquele exíguo país austral.

Segundo a investigação da BBC, o envio em segredo de um refugiado acusado e condenado por abuso sexual para Eswatini, onde este acabou por se suicidar, mostra a ponta do icebergue de um acordo feito na sombra com o Governo daquele país.

Tal como o acordo com o Ruanda, para onde Londres chegou a testar o envio de um avião com migrantes expulsos, também este nacional do Sri Lanka não tinha qualquer ligação com Eswatini, o que coloca igualmente este acordo à margem da Lei Internacional e dos Direitos Humanos.

Segundo contam os media britânicos, este refugiado, Kishanth Peramalya, de 35 anos, iniciou a sua saga em busca de asilo no Canadá em 2021, saindo da Índia numa embarcação frágil que naufragou, sendo os seus seus 61 ocupantes salvos por um navio britânico que os deixou em Diego Garcia, uma ilha onde o reino Unido possui uma base militar.

Só ao fim de três anos, depois da denúncia da ONU das condições infra-humanas em que estes estavam, resultou na sua realocação para a Europa, mas este nunca chegou a ter a sua entrada e estadia legalizada devido a questões legais.

Todavia, embora não legalizando a sua presença, Londres reconheceu que não podia devolvê-lo ao Sri Lanla devido a questões política e a alegada tortura de que fora alvo, tendo, depois, optado por iniciar um novo acordo com Eswatini para resolver estas situações delicadas.

Com o seu suicídio, esta questão ficou parcialmente resolvida. Foi a investigação da BBC que retirou o problema do baú do esquecimento, estando agora em curso o apuramento dos factos para verificar se se trata de um acordo envolvendo apenas esta pessoa ou se Londres visa(va) recuperar a ideia inicial que era "despachar" os indesejados estrangeiros para o Ruanda.