O líder dos Combatentes pela Liberdade Económica (EFF, na sigla em inglês), Julius Malema, um dos mais conhecidos e combativos líderes da oposição na África do Sul, foi esta quinta-feira, 16, condenado por um tribunal de KuGompo City, no sudeste do país, a cinco anos de cadeia.

A sentença teve por base uma acusação de 2018, por disparos de espingarda para o ar numa acção política organizada para comemorar o 5º aniversário dos EFF em KuGompo City.

De acordo com os media sul-africanos, este líder do partido de esquerda mais radical do país, um antigo membro do ANC, com 45 anos, viu a sua condenação confirmada apesar da defesa assegurar que se trata de um julgamento político e ter dado entrada de imediato de um recurso.

O juiz responsável pelo caso referiu na leitura da sentença que os disparos de espingarda atribuídos a Julius Malema "não foram um acto impulsivo" porque se tratou de um evento que estava calendarizado e teve organização.

"A decisão de cometer um acto ilegal foi tomada com consciência pelo acusado, embora Malema tenha insistido que se tratou de meros disparos de comemoração.

A acusação pedia inicialmente 15 anos de prisão.

Centenas dos seus apoiantes estiveram junto ao tribunal onde Malema viu a sua sentença ser lida.

A polícia sul-africana deslocou um elevado número de elementos para o local de forma a impedir erupções de violência.