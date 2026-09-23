Pelo menos 11 pessoas morreram vítimas de um intenso tiroteio num bairro pobre de Durban quando um grupo armado disparou de forma indiscriminada contra uma casa onde decorria uma festa pouco antes da meia-noite de terça-feira, 22.

Entre as vítimas mortais está uma mulher grávida, avançaram as autoridades do Kwazulo-Natal, onde Durban é a principal cidade, citadas por The Guardian, havendo registo de que apenas duas pessoas que estavam na festa sobreviveram a este ataque de rara violência, mesmo para os padrões sul-africanos.

Até ao momento, perto das 10:00 desta quarta-feira, 23, ainda não era conhecido o motivo do ataque, mas algumas fontes citadas pela imprensa sul-africana apontam como causa um ajuste de contas, embora ainda sem ser perceptível em que contexto.

Sabe-se apenas que este episódio deixou a comunidade local em "choque profundo", até pela malvadez dos assassinos, que antes de matarem estas pessoas, reuniramnas todas num único quarto para depois dispararem abertamente sobre elas.

Alguns moradores, citados pela imprensa, dizem nunca ter assistido a tal violência na "township" onde aconteceu este crime horrendo que, segundo fontes da polícia citadas anonimamente, descrevem algumas das vítimas estavam no radar das polícias por suspeita de participação activa em crimes de vária natureza sob investigação.

Sabe-se que a África do Sul tem uma das mais altas taxas de assassínios em todo o mundo, com mais de 60 crimes desta natureza cometidos diariamente num conjunto populacional de pouco mais de 60 milhões de pessoas.

Considerando o rácio populacional, a lista global é liderada pelo pequeno Haiti ou o Lesoto, mas se a abordagem for alargada aos números crus, a lista é liderada pelo Brasil, com 45 mil homicídio/ano, logo de seguida a Nigéria, com 44 mil, a Índia, com 41 mil, México com 35,7 mil e a África do Sul, com pouco mais de 25 mil, segundo dados de 2020.