Depois de há cerca de uma semana 11 pessoas terem sido abatidas por um grupo de homens armados quando estavam numa casa em Durban, KwazuloNatal, agora mais 27 pessoas foram mortas em tiroteios semelhantes em Joanesburgo e Cidade do Cabo.

De acordo com os media sul-africanos, 17 pessoas foram mortas em Joanesburgo, no Sábado, 26, à noite, quando, avança a polícia, oito homens empunhando espingardas automáticas AK-47 e pistolas abriram fogo num bar no Township de Wodela.

Além dos mortos, ficaram ainda 15 feridos, alguns com gravidade, no registo de mais um episódio de violência extrema na África do Sul, ainda segundo os media locais.

Quase ao mesmo tempo, na Cidade do Cabo, 10 pessoas foram abatidas a tiro, e 11 ficaram feridas, algumas com ferimentos severos, num tiroteio em massa que teve lugar num popular local de convício gastronómico, em Lwandle.

Nos três episódios ocorridos numa semana, incluindo (este) em Durban, a polícia ainda procura deter os responsáveis, garantindo, todavia, que as investigações decorrem com selo de prioridade na polícia sul-africana.

Nos três casos os media sul-africanos avançam com a existência de ligações entre as vítimas e o crime organizado e violento no país, embora a maioria das vítimas devam ser inocentes que estavam no local errado naquele momento.